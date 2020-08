Sudtirol, Semprini si presenta: "Questa società ha progetti importanti, qui per condividerli"

Mauro Semprini è diventato un nuovo attaccante del Südtirol e al sito ufficiale del club si è presentato così: “Arrivo con tante ambizioni, com’è giusto che sia. Questa società ha progetti importanti e sono qui per condividerli. Ho tanta voglia di iniziare la nuova stagione. Gli ultimi sei mesi di totale mancanza di partite sono stati pesanti. Da parte mia c’è la ferma volontà di lavorare giorno dopo giorno dando sempre il massimo per puntare al massimo. Tecnicamente sono una seconda punta di movimento che ama attaccare la profondità. Della mia nuova società ho raccolto solo impressioni positive, so che è relativamente giovane e che ha un progetto importante di crescita in corso, che comprende tutti i settori e parte dalla base, a cominciare dalle strutture. Il centro sportivo è da serie A”.