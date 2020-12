Sudtirol, si pensa a Pasquato per l'attacco. Sarebbe pronto un pluriennale per l'ex Juve

vedi letture

Il Sudtirol non vuole lasciare nulla di intentato nella corsa alla promozione in Serie B. E per questo avrebbe intenzione di rinforzare il reparto offensivo con un calciatore di qualità ed esperienza come Cristan Pasquato, attualmente in forza al Gubbio. Lo riferisce Vivogubbio.comspigando che non sarà semplice strappare l’ex Juve ai rossoblù nonostante gli altoatesini siano pronti a mettere sul piatto un contratto pluriennale.