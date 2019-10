Sudtirol, Turchetta: "Convinto che questo sia il posto migliore per me"

© foto di Giuseppe Scialla

Dopo la firma sul contratto che lo legherà al Sudtirol fino al 2023 il centrocampista Gianluca Turchetta ha parlato cosi dai canali societari: “Mi fa enormemente piacere restare in biancorosso. Questa società mi era rimasta nel cuore dopo la prima esperienza vissuta qui. Arrivai a fine gennaio 2013, sette partite, playoff inclusi, Rimasi biancorosso anche nella stagione 2013-2014, quella culminata nella finale playoff contro la Pro Vercelli. Poi altre esperienze e, dopo aver girovagato tanto lo scorso ho deciso di tornare qui dove sono stato molto bene. Sono convinto che questo sia il posto migliore per farmi rendere al meglio e che si completi al meglio con quella che è la mia personalità. Ho un sogno nel cuore, che mi piacerebbe si materializzasse qui e che non svelo ora”.