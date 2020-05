Sudtirol, Vecchi: "Giusto aver fermato i campionati. Sorteggio? Non mi convince"

vedi letture

Il tecnico del Sudtirol Stefano Vecchi ha parlato ai taccuini di TuttoC.com dello stop dei campionati: "E' giustissimo averlo fermato, dato che tutta l'Italia si è fermata per una questione sanitaria. Adesso credo che sia giusto prendere in considerazione una possibile ripartenza, come sta cercando di ripartire un po' tutto il mondo economico e di relazioni. Credo sia giusto provare a farlo ripartire sempre in sicurezza e col massimo dell'attenzione verso gli addetti ai lavori. Le promozioni? Credo che le prime tre di ogni girone abbiano dimostrato di essere meritevoli del primo posto, soprattutto Reggina e Monza che hanno un buon vantaggio sulle seconde. Il Vicenza un po' meno, ma è stato in testa quasi tutto il campionato, a parte forse all'inizio quando in vetta c'era il Padova. E' giusto che vengano premiate con la promozione. Il sorteggio per la quarta promossa? Il sorteggio, così come la promozione d'ufficio invece della disputa dei playoff, non mi convince perché io sono un uomo di campo. Mi auguro di poter giocare i playoff. D'altra parte credo che tutti abbiano, dalla seconda in poi, diritto e speranza di giocarseli. Qualche anno fa il Cosenza è arrivato in Serie B nonostante il quinto posto. E' giusto ambire a giocare ai playoff. Se dovesse essere fatta una scelta d'ufficio non la condividerei, perché - lo ripeto - ci sono 30 squadre papabili per la Serie B".