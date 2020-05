SudTirol, Vecchi: "Gli allenamenti? Potremmo iniziare eventualmente lunedì prossimo"

Ospite di una diretta Instagram sul profilo di PassioneInter Stefano Vecchi, tecnico del SudTirol, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla sua avventura nel club di Bolzano: "E’ una società ben organizzata, attenta anche ai nuovi modi di comunicare, anche sui social è presente con iniziative particolari. E’ una società aperta, attenta a tutto e all’avanguardia. C’ero già stato 7 anni fa, mi sto trovando molto bene. Prima dello stop eravamo quarti in classifica, ma siamo stati vicini al primo posto per buona parte del campionato. Fondamentalmente è stata una stagione positiva. Ripresa? Anche noi potremmo fare allenare i ragazzi singolarmente, abbiamo un centro sportivo molto bello dove ci sono tanti campi e tanti spogliatoi perché in quella struttura si allena anche il settore giovanile. Potremmo dare uno spogliatoio ogni due calciatori con tanto di docce. Probabilmente aspetteremo di vedere come andrà la situazione ed iniziare eventualmente da lunedì prossimo. Nel frattempo li stiamo seguendo negli allenamenti che stanno svolgendo a casa”.