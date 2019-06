SudTirol, Vecchi: "Grande entusiasmo. Sarei tornato anche a piedi"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Presentazione ufficiale oggi a Bolzano per Stefano Vecchi come nuovo tecnico del SudTirol. Ecco quanto riportato da TrivenetoGoal: “Quando mi ha chiamato il direttore Paolo Bravo, ho accettato subito di mettermi al tavolo perché so che a Bolzano si può lavorare bene. Sapevo che quest’anno non avrei trovato una squadra di B, il Südtirol era il top. Come modo di allenare ho sempre la stessa impronta, ho avuto esperienze in B e una anche in A, coi giovani è andata benissimo. Poi ci sono state anche altre esperienze negative, ma fanno parte del gioco. Se sono venuto qui è perché so che si può fare bene, ci sono tante piazze importanti in questo campionato. Bisogna lavorare per far diventare una squadra che sulla carta ha qualcosa rispetto ad altre diventi una top. Siamo pronti a tutto, credo che quest’anno bisogna essere pronti a tutto e spero che ci si possa divertire. Torno dopo sei anni e sono stupito da quante cose sono cambiate. L’ultima volta fu una cavalcata esaltante, arrivammo a un passo dalla promozione perdendo in semifinale col Carpi per alcune situazioni strane. Eravamo la sorpresa del campionato, siamo stati eliminati per situazioni particolari, per gran parte della stagione eravamo fra le prime con Trapani e Lecce. Quella era una gran bella squadra, Iacoponi ad esempio è in Serie A”.