SudTirol, Vecchi: "Per vincere i playoff serve soprattutto un organico lungo"

vedi letture

La ripresa, almeno con playoff e playout, appare vicina anche in Serie C, e il SudTirol è ormai pronto alla rincorsa alla Serie B. Dalle colonne del Corriere dell'Alto Adige, è intervenuto il tecnico dei biancorossi Stefano Vecchi: "Cerchiamo di ricostruire un po’ gli aspetti generali della condizione facendo in modo che i ragazzi riprendano confidenza con il pallone, chiaramente al momento non ci sono lavori con il compagno o partitine: proseguiremo così almeno anche questa settimana poi vedremo cosa diranno e quando si inizierà e a quel decideremo cosa fare. Cosa serve per arrivare fino in fondo e vincere i playoff? Ci vuole un organico lungo, qualcuno dice che con il caldo è fondamentale un’ottima condizione fisica, io credo che quando si fa fatica, conti sia quello ma anche i valori tecnici e sono sicuro che alla fine verrà fuori la squadra più qualitativa nel suo complesso: in ogni caso si riparte dopo diversi mesi di stop e dunque ci potranno essere delle sorprese. Noi dobbiamo essere però bravi a fare un altro salto di qualità perché contro le squadre importanti abbiamo raccolto meno di quello che avremmo meritato".