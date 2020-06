SudTirol, Vecchi: "Saremo la mina vagante dei playoff. Giocheremo alla pari con tutti"

Attraverso le colonne del Corriere dell'Alto Adige, Stefano Vecchi, tecnico del SudTirol, ha parlato della corsa playoff che attende la formazione di Bolzano nei prossimi giorni: "Non so cosa ci aspetti perché è la prima volta che succede una circostanza simile, siamo curiosi di vedere da che livello ripartiremo. Come sta il gruppo? Sta bene, c’è qualche affaticamento, qualche acciacco ma tutte cose gestibili, cercheremo di recuperare Casiraghi: ad oggi è più no che sì per il 5 luglio, molto improbabile comunque dall’inizio. Petrella invece ha avuto un piccolo risentimento muscolare da gestire in questi giorni e dalla prossima settimana penso che sarà con la squadra. Saremo la mina vagante come siamo sempre stati, riuscendo a giocare come in campionato alla pari con tutte, poi speriamo che in alcuni casi, dove siamo stati penalizzati dal risultato che dalle prestazioni, la cosa si inverta: siamo consapevoli della nostra forza, dovremo essere bravi a limitare al minimo gli errori, determinanti in una partita secca"