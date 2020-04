Sudtirol, Vecchi: "Sorteggio? No. Per la B ci vogliono le potenzialità. Vorrei giocare sul campo"

“Sorteggio? Assolutamente no…noi siamo gente di campo e affidare una soluzione di questo tipo alla sorte non ci soddisfa proprio…mi sembra un fatto oltre che originale anche inusuale". Questa l'opinione di Stefano Vecchi, tecnico del Sudtirol, affidato ai colleghi dell'Alto Adige in merito alla proposta del Direttivo di Lega Pro che vorrebbe la quarta promossa decisa attraverso sorteggio. "A me piacerebbe giocarmi la partita sul campo, e su questo mi pare di capire che anche altri colleghi siano d’accordo. Se una società ambisce ad andare in serie B deve avere anche le potenzialità (economiche, ndr) e le possibilità di poter mettere tutti in sicurezza. Questo significa che chi non ha la possibilità di rispondere pienamente a questi requisiti non potrebbe partecipare ai playoff. Chi vuole andare in serie B deve avere una struttura che consenta di poter lavorare in prospettiva”, le sue parole riprese da TuttoC.com.