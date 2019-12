© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Il primo acquisto del mercato invernale del Sudtirol potrebbe arrivare da molto vicino, dai cugini della Virtus Bolzano. È ormai in dirittura d'arrivo, scrive TuttoC.com, la trattativa con il centrocampista Arnaldo Kaptina, classe 1993, da quattro stagioni in maglia virtussina. Il calciatore albanese ha disputato tutte le gare del girone d'andata del campionato in corso, ad eccezione della trasferta di Sondrio saltata per squalifica e la vittoria di ieri nell'anticipo contro l'Inveruno potrebbe essere stata la sua ultima apparizione.