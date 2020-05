Sudtirol, Vinetot: "Non so se vorrò terminare la carriera qui. Di sicuro tornerò in Francia"

Kevin Vinetot, difensore del Sudtirol, ha concesso un'intervista al Corriere dell'Alto Adige: "Da circa tre settimane sono tornato in Francia, a Rennes, dove vive la mia famiglia, in attesa di capire se e quando dovrà rientrare per terminare la stagione: mi alleno seguendo la tabella del preparatore atletico, normalmente un giorno all’aperto e uno in casa".

In questo momento c'è anche un contratto in scadenza in ballo: "In questo momento penso non sia la cosa più importante parlare di rinnovo, devo comunque riflettere, ho la famiglia lontana, sono due anni che sono da solo: non so se vorrò terminare la carriera qui, di sicuro una volta appese le scarpe al chiodo tornerò a vivere in Francia. Mi sto trovando comunque benissimo all’Alto Adige, avrei voluto trovarla prima una società, un gruppo di lavoro e dei compagni così".