SudTirol, Zanetti dopo il ko contro la Virtus Verona: "Siamo stati dei polli"

Paolo Zanetti, tecnico del Sudtirol, ha così commentato in sala stampa la sconfitta per 3-2 in casa della Virtus Verona: "L'approccio è stato perfetto, stavamo giocando solo noi. Poi hanno trovato il rigore ed è cambiata l'inerzia. Eravamo venuti qua per fare la nostra partita ben ordinati, prima del penalty abbiamo preso un incrocio dei pali, poi Tait non è arrivato su un pallone di un millimetro e alla prima discesa loro è arrivato il rigore. Nelle altre due volte che sono scesi dalle nostre parti hanno segnato altre due volte, siamo stati dei polli no. Non ho niente da rimproverare ai miei ragazzi, avevamo recuperato bene per due volte andando vicino al vantaggio. Ora pensiamo al Vicenza".