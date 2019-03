Al termine del pari per 1-1 sul campo della Feralpi, l'allenatore del Sudtirol Paolo Zanetti ha rilasciato attraverso i propri canali ufficiali le seguenti dichiarazioni: "Il punteggio mi rende orgoglioso, incontravamo una squadra che veniva da sette vittorie consecutive. Bravi noi ad interrompere questa striscia giocando in modo straordinario per gran parte del tempo: nel primo tempo meritavamo un punteggio più ampio tra traverse ed occasioni varie, poi siamo stati puniti in una situazione in cui siamo stati ingenui. I ragazzi hanno risposto comunque molto bene e ci proiettiamo subit per il futuro con grande entusiasmo e convinzione.

La chiave tattica? è stata quella di essere aggressivi, giocando alti. I nostri sono sempre andati a pressare i terzini e poi in fase di possesso siamo stati lucidi cercando le giocate che avevamo preparato in allenamento. Peccato per il risultato ma mi interessava confrontarmi a livello prestazionale contro questa squadra che è forte. In caso nei play off incontrassimo una squadra di questo tipo, ci ricorderemo che abbiamo dimostrato a noi stessi che ce la possiamo giocare".