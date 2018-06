Sudtirol, Zanetti: "Noi vincitori morali. Mia permanenza da valutare"

Fine del sogno per il Sudtirol, sconfitto dal Cosenza (2-0) al San Vito-Marulla nella semifinale di ritorno play-off di serie C. E per il tecnico Paolo Zanetti è il momento dei ringraziamenti e del congedo stagionale. "Alla fine ha vinto la squadra più forte - le sue parole rese ai microfoni di Rai Sport -. Onore e merito all'avversario che, nell'arco delle due partite, ha dimostrato di essere un'ottima squadra. Noi ce l'abbiamo messa tutta, facendo molto di più di quanto si potesse immaginare ad inizio anno. Ho fatto i complimenti ai miei ragazzi per il loro spirito: questa semifinale se la sono guadagnata sul campo e per noi è comunque una vittoria. Avevo detto loro che sarebbe stato importante dare tutto per non avere rimpianti. E di rimpianti non ne abbiamo. Anzi, usciamo vincitori lo stesso. Il Cosenza ha avuto anche il dodicesimo uomo in campo, i tifosi. Sono contento di quanto fatto quest'anno: ho avuto la fortuna di godere di un gruppo meraviglioso, che mi ha dato l'anima credendo subito in me nonostante fossi l'allenatore più giovane della categoria. Io non finirò mai di ringraziare i miei ragazzi. Il mio futuro? Adesso vediamo. Ci vogliono prima un paio di giorni per smaltire tutto, poi ci siederemo attorno ad un tavolino e valuteremo. Ho un contratto ma chiaramente mi auguro che le mie ambizioni vadano di pari passo con quelle della società".