Sudtirol, Zanetti: "Non ci snatureremo, mi aspetto una grande partita"

Impegno in trasferta oggi per il Sudtirol che alle 14.30 sarà impegnato sul campo della Feralpisalò. Il tecnico degli altoatesini Paolo Zanetti ha dichiarati ai canali ufficiali del club: "Mi aspetto una grande partita, non si può fare altrimenti contro una squadra che è in assoluto tra le prime due più forti, Ternana a parte che è fuori categoria. La Feralpi ha un organico impressionante. Ha dei giocatori di altra categoria quindi servirà una partita di livello sotto tutti i punti di vista, credo anche che abbiamo la possibilità di metterli in grande difficoltà. Che partita faremo? Noi non ci snaturiamo contro nessuno, facciamo il nostro percorso al di là dell'avversario, dobbiamo essere noi stessi rispettando l'avversario. Non dobbiamo perdere le nostre caratteristiche, ogni organico alle sue. Noi stiamo lavorando sulle nostre lacune che in questo momento sono le finalizzazioni della gran mole di gioco che produciamo".