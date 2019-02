Fonte: TuttoC.com

Al termine della roboante vittoria per 4-0 sul Gubbio, il mister del Sudtirol Zanetti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni attraverso i profili ufficiali della società: "Grande dimostrazione di salute e spettacolo? A fine partita si pensa questo, in realtà oggi era difficile, il Gubbio è una formazione che ha dato fastidio a molte squadre. Oggi abbiamo avuto la forza di indirizzare la partita dove volevamo, abbiamo contenuto bene i loro attacchi e siamo stati bravi a fargli male, il punteggio poteva essere anche più rotondo". Numeri positivi nel 2019 per la formazione alto atesina, che oltre alla già conclamata miglior difesa, con i quattro gol odierni adesso inizia ad allinearsi alle primissime anche per il computo delle realizzazioni: "A cosa è dovuto questo inizio anno? Non ho segreti, l'unico è il lavoro, abbiamo lavorato per migliorare le nostre criticità, nel girone di andata abbiamo fatto tanti pareggi, dovevamo migliorare i numeri a livello di realizzazione mantenendo però sempre una buona difesa. Siamo diventati una squadra per posizioni importanti di classifica. Chiaro però che bisogna rimanere sempre umili, ad inizio anno dopo la stagione scorsa si era portati a pensare che sarebbe stato facile ripetersi ed invece non è così. Il campionato è di un livello alto ed il gruppo è nuovo, una volta recuperata l'umiltà siamo tornati a difendere bene ed ad attaccare in maniera diversa".