Sudtirol, Zanetti: "Ottima prestazione contro un avversario ostico"

Fonte: TuttoC.com

Al termine della gara interna contro la Fermana, vinta per 2-0, il tecnico del Südtirol Paolo Zanetti ha così parlato in zona mista:

"Sapevamo delle condizioni avverse del terreno di gioco, lo avevamo visto in settimana. Fino a due giorni fa era pieno di ghiaccio e neve, renderlo agibile per giocare oggi è stata un'impresa. Abbiamo vinto contro un avversario ostico, davanti a noi in classifica di un punto. Oggi abbiamo dato vita ad un'ottima prestazione, ci siamo calati bene nella realtà della gara e avremmo potuto vincere con un risultato più ampio. Continuiamo così, a lavorare bene e ad andare sotto traccia. Mazzocchi? Ha un grande presente, ma avrà un futuro molto luminoso. E' un '98 che ascolta, migliora giorno dopo giorno. Già questa stagione che sta disputando è di livello, ma davanti a lui ha davvero tanta strada da poter fare. Per me è un'arma, sia dal 1' che a partita in corso come oggi. Tornare a vincere in casa è importante, abbiamo fatto un po' di fatica tra le mura amiche ed è stato un po' un peso. Forse oggi ci siamo sbloccati, dobbiamo continuare cosi, anche contro la Triestina nel turno infrasettimanale".