Sudtirol, Zanetti: "Periodo negativo, dobbiamo trovare le soluzioni"

Dopo la sconfitta casalinga subita contro la Vis Pesaro, il tecnico del Sudtirol Paolo Zanetti in conferenza stampa ha detto: “Diventa dura commentare una partita del genere. Il periodo è negativo e dobbiamo affrontarlo, non commettere l’errore di caderci dentro altrimenti non ne usciamo più. La sfortuna ha la sua parte, non so se sul gol che abbiamo preso ci sia fallo o meno, dalla panchina sembrava abbastanza netto. A parte questo devo dire che l’impegno da parte della squadra c’è, si allena duramente e ci tiene a fare bene. I ragazzi sono dentro che piangono per una sconfitta. Non abbiamo perso il campionato oggi, io non ho intenzione di mollare neanche di un centimetro e non sarà certo una sconfitta o dei pali presi o dei gol sbagliati che mi fanno perdere le certezze in quello che faccio ed è quello che devono pensare anche i ragazzi. La responsabilità di questo periodo è totalmente mia e io ci devo mettere la faccia e devo trovare le giuste soluzioni", le sue parole riprese da TuttoC.com.