Supercoppa Serie C 2018/19, calendario e regolamento

Col comunicato ufficiale N. 238/L pubblicato in data odierna la Lega Pro ha reso noto calendario e regolamento completo della Supercoppa Serie C 2018/19, che di seguito riportiamo integralmente.

SUPERCOPPA SERIE C 2018 - 2019

La 20a Edizione della Supercoppa Serie C tra le tre squadre classificate al 1° posto dei Gironi “A”, “B” e “C” del Campionato di Serie C 2018-2019, verrà disputata con il seguente calendario:

1 a giornata Sabato 11 Maggio 2019

2 a giornata Sabato 18 Maggio 2019

3 a giornata Sabato 25 Maggio 2019

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le tre società ammesse formeranno un “Girone a 3”, con tre giornate di calendario con gare di sola andata. Ogni squadra effettuerà una gara interna ed una gara esterna. Il relativo calendario verrà stabilito con le modalità di seguito riportate:

1 a giornata - la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio; - per sorteggio verrà determinata anche la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

2 a giornata - nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

3 a giornata - la terza giornata verrà disputata tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza. 238/583 La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” risulterà vincente la “Supercoppa Serie C 2018- 2019”. Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine delle tre giornate, si terrà conto nell’ordine: a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”; b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”; c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”; d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.

SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI

Durante la disputa delle gare possono essere sostituiti CINQUE calciatori, per ogni squadra, indipendentemente dal ruolo ricoperto. Per l’effettuazione delle cinque sostituzioni, ciascuna squadra potrà utilizzare tre interruzioni della gara oltre a quella prevista tra i due tempi di gioco. Ogni società deve indicare sull’elenco nominativo da consegnare all’arbitro un massimo di 23 calciatori, dei quali undici iniziano la gara ed i rimanenti sono designati quali riserve. I numeri apposti sulle maglie dei calciatori devono corrispondere a quelli indicati sugli elenchi consegnati all’arbitro.

NORME REGOLAMENTARI

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.(N.O.I.F.) e del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.), nonché le norme tecniche previste dalle "Regole del gioco e decisioni ufficiali" attualmente in vigore. PREMI La società vincitrice riceverà il Trofeo “Supercoppa Serie C” e n. 25 “medaglie argento” per i calciatori ed i tecnici della squadra.