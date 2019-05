Supercoppa Serie C, il Pordenone si aggiudica il trofeo

La Supercoppa di Serie C va al Pordenone. I Ramarri si sono imposti per 3-0 al Bottecchia contro la Juve Stabia e si aggiudicano il trofeo di categoria. In gol per i neroverdi Candellone al 28’, poi De Agostini al 47’ e autorete di Schiavi al 52’. Di seguito la classifica completa:

Pordenone 4 punti (3 gol fatti/0 subiti)

Virtus Entella 2 punti (2 gol fatti/2 gol subiti)

Juve Stabia 1 punto (2 gol fatti/5 gol subiti)