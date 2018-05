Supercoppa Serie C, larga vittoria del Padova sul Livorno

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è giocato oggi il match, valido per la prima giornata di Supercoppa Serie C, tra Padova e Livorno. La sfida si è conclusa con la larga vittoria dei padroni di casa per 5-1 grazie alle reti di Belinghieri, Capello (doppiette per loro) e Ravanelli. L'unico gol amaranto è stato messo a segno al 48' da Vantaggiato. I prossimi impegni in questo triangolare saranno sabato 19 maggio Livorno-Lecce e il 26 Lecce-Padova.