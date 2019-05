Supercoppa Serie C, si parte sabato con Virtus Entella-Pordenone

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Si è tenuto poco fa, alla presenza dei club, il sorteggio per la prima giornata del calendario di Supercoppa Serie C. La prima partita, in programma sabato 11 maggio alle ore 20.30, sarà Virtus Entella- Pordenone.

Riposa la Juve Stabia.

Le altre due gare si disputeranno sabato 18 e 25 maggio.

“La Supercoppa è per noi un trofeo importantissimo - dichiara Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - e colgo l’occasione per dire Grazie, ai tre presidenti, agli allenatori, ai preparatori, ai medici, ai calciatori, ai dirigenti e ai tifosi per aver onorato il nostro campionato. Un campionato palpitante fino all’ultimo minuto, onore alle vostre antagoniste: Juve Stabia, l’ imprevedibilità e la sorpresa; il Pordenone, la pervicacia di un progetto ; la Virtus Entella capace di superare lo “sgarro” ( anche altre cinque società lo hanno dovuto sopportare) della passata maledetta estate".

La Supercoppa di Serie C è un trofeo calcistico italiano organizzato dal 2000 dalla Lega Pro. Viene assegnato al termine dei campionati tra le squadre vincenti dei gironi della Serie C.

Lo scorso anno a mettere il proprio nome sulla Coppa fu il Padova.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO

Le tre società ammesse formano un “Girone a 3”, con tre giornate di calendario con gare di sola andata.

Ogni squadra effettuerà una gara interna ed una gara esterna.

1a giornata - SABATO 11 MAGGIO 2019

- la squadra che riposerà nella prima giornata verrà determinata per sorteggio;

- per sorteggio verrà determinata anche la squadra che disputerà la prima gara in trasferta;

2 a giornata - SABATO 18 MAGGIO 2018

- nella seconda giornata riposerà la squadra che avrà vinto la prima gara o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta;

3 a giornata - SABATO 25 MAGGIO 2018

- la terza giornata verrà disputata tra le due squadre che non si sono incontrate in precedenza.

La squadra classificata al primo posto del “Girone a 3” risulterà vincente la “Supercoppa Serie C 2018-2019”.

Nel “Girone a 3”, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, per definire la rispettiva posizione in classifica al termine delle tre giornate, si terrà conto nell’ordine:

a) della differenza reti nelle gare del “Girone a 3”;

b) del maggior numero di reti segnate nelle gare del “Girone a 3”;

c) del maggior numero di reti segnate nella gara esterna del “Girone a 3”;

d) del sorteggio tra le squadre se permarrà la situazione di parità.