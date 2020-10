Tacopina e il Catania. Oggi l'incontro con l'azionista di maggioranza del club etneo

Torna di grande attualità il nome di Joe Tacopina, ex numero uno di Bologna e Venezia, per il Catania. Stando a quanto riportato da StadioNews.it il manager italo-americano nella giornata di oggi avrebbe incontrato Gatano Nicolosi, azionista di maggioranza della Sigi e gli avvocati Arena e Augello, per riprendere il discorso su un possibile ingresso in società.