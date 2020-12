Tacopina oggi a Catania: "Amo questa città. Sono pronto a lanciare un nuovo progetto"

vedi letture

Si avvicina a grandi pass l’inizio dell’avventura di Joe Tacopina a Catania. Come confermato dallo stesso manager italo-americano atteso oggi in città: “Sarà una full immersione - si legge su La Gazzetta dello Sport -, ho una serie di appuntamenti, di colloqui con i soci della Sigi per definire i dettagli di un’operazione complessa. Sono contento per questa opportunità, amo Catania e il Catania, sono pronto a lanciare un nuovo progetto, importante e con tante novità”.