Tacopina sul Catania: "Pronti alle firme nel weekend. Nuovo ds? Valuteremo dopo il closing"

vedi letture

L’avvocato e imprenditore Joe Tacopina ha rilasciato una lunga intervista a Goal.com facendo il punto sulla situazione della trattativa per l’acquisto del Catania: “Abbiamo presentato tre offerte perché volevamo dare alla SIGI la possibilità di scegliere quale accettare e loro hanno deciso di scegliere quella relativa alla cessione del 100% del pacchetto. Credo però che alcuni dei soci della SIGI vorranno reinvestire e diventare parte del nuovo progetto, una cosa che mi farebbe sicuramente piacere. Io sarò l’azionista di maggioranza e il capo operativo, non solo il frontman come si è detto. Poi chiaramente ci saranno altri investitori perché questo è un progetto molto grande e servono molti investitori. Fra questi possono dirvi che ci saranno Sean Largotta, Kevin Van, John Pavia, Chip Sloane di Acceleration Equity, un partner molto importante per me, e Joe Cuttone, che era già con me a Venezia ed è anche di origine siciliana. Poi ci saranno Dante Scibilia, che è stato con me per 5 anni al Venezia, e Giovanni Gardini che sarà il nostro CEO. - Abbiamo già presentato alla SIGI un contratto pronto per essere firmato e mi piacerebbe che venisse firmato proprio in questo weekend, prima della fine dell’anno per poter così finalizzare il closing a gennaio. continua Tacopina parlando di mercato e direttore sportivo – Al momento non è ancora tempo di parlar del nuovo ds, valuteremo tutte le ipotesi una volta che saremo dentro anche perché Pellegrino e l’attuale dirigenza hanno svolto un ottimo lavoro finora. Inoltre la nostra idea è molto particolare e molto diversa dalle altre, le nostre scelte saranno basate sulle analisi delle statistiche. Questo darà al Catania un vantaggio su tanti altri club. Siamo molto eccitati per questo programma e stiamo lavorando su questo con alcune delle società di dati più importanti al mondo come Stats Bomb. Chiunque farà parte della nuova dirigenza sportiva dovrà capire questa metodologia perché sarà quella che permetterà al Catania di ritornare in alto”.