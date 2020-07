Tagliavento dopo Bari-Ternana: "Per anni ho faticato a comprendere i dirigenti adesso no"

vedi letture

Polemiche sulla direzione arbitrale di Bari-Ternana da parte del club umbro. A prendere la parola attraverso la propria pagina su Facebook è Paolo Tagliavento, ex fischietto di Serie A oggi vicepresidente del club umbro: "Ho visto uscire nostri giocatori gravemente infortunati per falli duri, ma a subire una espulsione incomprensibile siamo stati noi mentre i nostri avversari hanno terminato la gara in 11. Per me, che per tanti anni ho avuto la fortuna di arbitrare ad alti livelli, è veramente difficile giudicare la partita, sono allibito. Per anni ho faticato a comprendere le reazioni dei dirigenti, adesso, che sono dall'altra parte della barricata, dopo una direzione di gara così, mi rendo conto di quanto sia complicato non reagire ad ingiustizie così palesi. Veder vanificati gli sforzi di una società, di una squadra e di un ambiente intero, per una gara gestita così, mi provoca rabbia".