TAR Lazio, respinti ricorsi Catania e Siena: svista sul caso degli etnei

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Brutte notizie per Catania e Robur Siena: il TAR Lazio ha infatti respinto i ricorsi cautelari di etnei e toscani, relativi al blocco dei ripescaggi deciso dalla Lega B, rimandando al giudizio di merito (previsto da novembre in poi) la trattazione della causa. La decisione, però, presta il fianco a una critica alquanto immediata per quanto riguarda la posizione del Catania: in particolare, il TAR ha respinto la richiesta sospensiva dei siciliani perché il club non avrebbe impugnato la sentenza del TFN del 28 settembre con riferimento al format del campionato di B. Peccato che il Catania abbia impugnato tale decisione: per far valere il grossolano errore dei giudici amministrativi sarà però ovviamente necessario impugnare la sentenza di oggi.