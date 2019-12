Taranto, per Matute possibile ritorno in C: piace a due club

Fonte: Tuttoc.com

© foto di Giuseppe Scialla

Possibile ritorno in Serie C per Kelvin Matute, esperto centrocampista, ex Pro Vercelli, Crotone, Casertana e Juve Stabia, tra le altre, attualmente in Serie D al Taranto. Il classe '88, secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, piace infatti a Bisceglie e Picerno.