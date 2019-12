© foto di Federico De Luca

Dalle frequenze di Radio Sportiva, come riferisce tuttobari.com, Marco Tardelli, storico protagonista del Mondiale 1982, ha parlato della situazione del Catania: “La crisi societaria del Catania è un problema per tutta la Serie C e l’Assocalciatori dovrebbe aiutare i calciatori in difficoltà. Speriamo che risolva tutto nel modo migliore anche se non è facile. La giustificazione che ‘tutti sapevano’ non può valere. Penso che ci sia più la volontà di far andare via chi costa di più, ma per essere competitivi serve avere ambizione”.