Tateo: "Curcio piace al Pisa, per Guidone corsa a tre"

© foto di Nicolò Schira

Non solo Matteo Di Piazza, nella scuderia di Giovanni Tateo si annoverano tanti altri nomi di prestigio, calciatori ambitissimi sul mercato, che ha preso il via il 3 gennaio e si chiuderà poi il 31. Di alcuni profili chiacchieratissimi in Serie C, è lo stesso agente a parlarne, ai microfoni di TuttoC.com.

Il mercato impazza per Marco Guidone: come sta procedendo la situazione?

“Abbiamo avuto contatti con Pordenone, Alessandria e Piacenza, abbiamo fatto le nostre proposte e ora attendiamo i riscontri da parte loro. Cerchiamo un progetto ambizioso, ma rimaniamo comunque disponibili a valutare anche eventuali altre proposte, anche se non in questo momento. A ogni modo, l'obiettivo è andare a vincere”.

Daniele Vantaggiato è blindato dalla Ternana?

“L'ingaggio dell'attaccante è piuttosto elevato, si dovrebbe lavorare in Serie B perché in C la vedo dura trovare una società che possa sobbarcarsi l'intero ingaggio, al massimo dovrebbe essere la Ternana a contribuire. Però il club non vorrebbe cederlo, mi incontrerò con il nuovo direttore a breve”.

Si vocifera di Alessio Curcio nel mirino del Pisa.

“Confermo, ci sono stati contatti con il club nerazzurro per il ragazzo, che mister D'Angelo aveva richiesto anche lo scorso anno a Caserta. La società, però, dovrà prima rivedere la lista, incastrando situazioni in entrata e in uscita”.