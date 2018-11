© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Bruno Tedino, ex tecnico del Pordenone, ha presentato dalle colonne de Il Gazzettino il big match di lunedì sera tra i ramarri e la Ternana, confermando tra le righe che il pronostico pende tutto dalla parte dei rossoverdi: "Indubbiamente la squadra di De Canio è la migliore del girone B e lo sta dimostrando con i risultati. Non era scontato, perché era stata costruita per la B. Sono stati bravi i giocatori ad adattarsi a un campionato meno tecnico e fortemente più agonistico rispetto alla cadetteria. L’ho sempre detto: dietro alle fere nella lotta per la B c’è il Pordenone, pronto ad approfittare di eventuali passi falsi".