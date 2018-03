Tegola in casa Piacenza. Stagione finita per Morosini e Taugourdeau

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Brutte notizie dall'infermeria per il Piacenza che perde per il resto della stagione, almeno di quella regolare, i centrocampisti Anthony Taugourdeau e Tommaso Morosini a causa di problemi fisici, problema all'inguine per il primo, lesione al legamento del ginocchio già operato per il secondo. Lo riporta sportpiacenza.it spiegando che per il secondo si spera in un recupero per gli eventuali play off.