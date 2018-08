Teramo, è ancora braccio di ferro per la cessione di Amadio

© foto di Federico Gaetano

Ancora in fermento il mercato del Teramo, che prima di operare altre entrate, come ormai è noto, deve prima risolvere il capitolo uscite. La più pesante quella di una bandiera biancorossa, di un calciatore che ha segnato la storia recente del club, il centrocampista Stefano Amadio.

Over e con oneroso ingaggio, il giocatore non rientra più nei piani tecnici biancorossi, ma le richieste non sono poi così intense come il mercato prevederebbe, e la soluzione da trovare entro venerdì non è delle più semplici: risoluzione? Non è detto.

Ma anche per la cessione servono le giuste condizioni, soprattutto dalla parte del calciatore, che con gli abruzzesi ha ancora un anno di contratto e in una nuova piazza punta almeno a un biennale.

Ore decisive.