Teramo, è D'Angelo la prima scelta per la panchina

© foto di Giuseppe Scialla

Il Teramo deve scegliere il tecnico per la prossima stagione. Secondo quanto raccolto da TuttoC.com, in cima alle preferenze c'è Luca D'Angelo, libero dopo l'esperienza alla Casertana. Un corteggiamento che va avanti da tempo. L'ex allenatore dei falchetti non ha chiuso ma ha preso tempo per valutare tutte le possibili opzioni.