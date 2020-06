Teramo, Bombagi: "Chi non ha l'obbligo di vincere può essere avanntaggiato"

Attraverso i canali ufficiali del club, è intervenuto il centrocampista del Teramo Francesco Bombagi (capocannoniere dei biancorossi al pari di Simone Magnaghi), che ha fatto il punto della situazione in vista dei playoff: "Come detto ai ragazzi della scuola "D'Alessandro" (nell'incontro in video-collegamento tenuto nei mesi scorsi, ndr), ho trascorso questo periodo triste, che ci ha accompagnato in questi tre mesi, allenandomi per quanto possibile a casa e passando più tempo con la mia famiglia. Mi è servito parecchio lavorare in funzione della ripresa dell'attività, per tornare in una forma accettabile nel minor tempo possibile ed ora mi sento discretamente bene. Record di marcature in carriera? Considerando la Coppa Italia l'ho già superato (9 centri, ndr), speriamo di ricordarci com'è fatta la porta, per aiutare la squadra a passare il turno. In questi momenti la squadra più brillante e serena, quella che non ha l'obbligo di vincere come noi, può avvantaggiarsi. Noi ci siamo, ci crediamo, vediamo dove possiamo arrivare, con l'auspicio di finire l'anno in crescita".