Teramo, c'è il definitivo ok per il ritorno allo stadio "Bonolis"

© foto di Andrea Rosito

Arriva il definitivo "ok" per il ritorno a casa del Teramo, con lo stadio "Bonolis" che ha ricevuto il parere positivo dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi. Questo il comunicato della Lega Pro:

"La Lega ha preso atto che la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, nella riunione del 19 settembre 2019, ha esaminato l’istanza presentata dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. in data 12 settembre 2019, per l’utilizzo dello Stadio “Gaetano Bonolis” ubicato nel proprio comune, in luogo dello Stadio “Adriatico - Giovanni Cornacchia” di Pescara autorizzato in deroga in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2019/2020.

La Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, esaminata la documentazione prodotta, ha deliberato di accogliere l’istanza presentata dalla società S.S. Teramo Calcio S.r.l. per l’utilizzo dello Stadio “Gaetano Bonolis” di Teramo, per la stagione sportiva 2019/2020".