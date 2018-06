Teramo, Campitelli: "Gravina non può dettarci la linea"

Fonte: tuttoc.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Ospite di Teleponte, il patron del Teramo Luciano Campitelli ha risposto in maniera piccata all'invito rivoltogli nei giorni scorsi dal presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina, di allargare la base societaria: "Gravina è un amico e lo stimo - ha detto - però non permetto a nessuno di dire cose del genere. Lui è il presidente della Lega Pro, ma non può dire a una società cosa deve fare. Noi siamo aperti a nuovi soci e li aspettiamo a braccia aperte. Candeloro è una persona perbene, da parte mia le porte sono aperte".