Teramo, Capaldi: "Deferimento Sandomenico? Rischia 1-2 turni di stop"

Emilio Capaldi, direttore generale del Teramo, ha analizzato a Vera TV, nella trasmissione A Casa del Diavolo, la vicenda Sandomenico, con il giocatore deferito per dei compensi all'epoca della sua esperienza a Siracusa: "Noi non c'entriamo assolutamente nulla, i deferimenti sono partiti verso il Siracusa e verso quattro tesserati di allora compreso Sandomenico. Il giocatore potrebbe rischiare una squalifica ma potrebbe starci anche il proscioglimento: ho parlato col suo legale, credo il giocatore al massimo rischi 1-2 giornate. Però bisogna andarci cauti su queste cose: è chiaro che è stato il Siracusa a far apporre le firme e non certo il ragazzo. Diciamo che c'è molta leggerezza, in materia, da parte dei procuratori".