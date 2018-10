Teramo, Capaldi: "Zichella non è in discussione"

© foto di Ufficio Stampa Teramo

Non un momento felicissimo per il Teramo, ancora a secco di vittorie in questo particolare torneo giunto adesso alla 5^ giornata. Ma se qualcuno pensava di mettere sulla graticola mister Giovanni Zichella può fare un passo indietro, perché il tecnico dei biancorossi non è assolutamente in discussione, e la conferma, come riferisce Il Centro, arriva direttamente dal club attraverso le parole del DG Emilio Capaldi:

"Mister Zichella ha la fiducia della società e tocca a lui trovare i correttivi giusti per uscire da questo momento delicato. Se sarà necessario cambiare qualcosa sul piano del modulo sono certo che il mister non si tirerà indietro. Zichella è un gran lavoratore e pensa 24 ore su 24 al bene del Teramo. La responsabilità è di tutti, nessuno escluso, e ognuno di noi, nel proprio ambito, deve dare di più di quello che sta dando. La squadra deve necessariamente cambiare passo perché è ancora in tempo per riuscirci e per dare una svolta alla stagione. Diventa fondamentale fare gruppo e non abbattersi. Prima ne veniamo fuori, da questa fase negativa, meglio è per tutti".