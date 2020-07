Teramo, cedere per reinvestire. Sul piede di partenza Cianci, Martignago e Arrigoni

vedi letture

Cedere per reinvestire. Dovrebbe essere questa la politica in fase di mercato del Teramo del presidente Iachini. Almeno per quanto riguarda due giocatori come Pietro Cianci e Riccardo Martignago. Entrambi, come riporta Il Messaggero, sono di rientro dai prestiti a Carpi e Alessandria, ma sono i primi indiziati a lasciare il club biancorosso. Con la loro cessione, infatti, il Teramo avrebbe nuova liquidità per investire sul mercato.

Verso l'addio anche Andrea Arrigoni: il centrocampista è finito nel mirino del Como.