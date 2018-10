Teramo, con Maurizi è tutta un'altra musica: 9 punti in tre gare

Quattro punti nelle prime sei giornate, nove nelle ultime tre. La differenza di rendimento del Teramo dalla gestione Giovanni Zinchella a quella Agenore Maurizi balza subito agli occhi leggendo questo dato. L'ex tecnico dei biancorossi, subentrato nel finale della scorsa stagione e confermato in questa, nelle prime sei giornate non aveva infatti mai trovato la vittoria conquistando quattro pareggi e perdendo in due occasioni: numeri che la dirigenza del club non ha ritenuto all'altezza optando a metà ottobre per il cambio di allenatore. A Teramo è così arrivato Maurizi, reduce dalla salvezza diretta conquistata alla guida della Reggina da subentrante, che ha subito dato la scossa alla squadra pur senza operare rivoluzioni. Niente 4-3-3, ma quel 3-5-2, utilizzato anche da Zinchella nell'ultima sua partita sulla panchina, che garantisce maggiore copertura del campo e solidità difensiva.

Sono così arrivate tre vittorie in rapida successione – 2-1 al Fano, 1-0 al Monza in trasferta e 2-1 contro il Ravenna nell'ultima di campionato che hanno fatto schizzare in piena zona play off la squadra abruzzese che ora si trova ad appena un punto da corazzate come Sudtirol, Feralpisalò e Monza. Un inizio che probabilmente neanche Maurizi, allenatore troppo spesso sottovalutato, poteva immaginarsi a cui ora va data continuità a partire dalla sfida contro la Fermana seconda in classifica.