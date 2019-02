Teramo, contestazione dei tifosi. Appeso uno striscione fuori dallo stadio

© foto di Uff. Stampa Teramo

Aria tesa in casa Teramo dopo l’ultimo periodo negativo (1 punto in 4 gare) e una posizione di classifica appena sopra la zona retrocessione. Fuori dallo stadio Bonolis è apparso in mattinata uno striscione che non ammette interpretazioni: “Tre stagioni di umiliazioni. Colpa di una società incompetente e di una squadra senza mordente. Chi non ci crede resti a casa. Rispetto per la maglia". Lo riporta Ekuonews.it. Il tutto a un giorno dallo scontro diretto contro il Rimini (che ha tre punti in più in classifica).