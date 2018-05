Teramo, contrattura all'adduttore per Tulli

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Il Teramo, in attesa di sapere se dovrà disputare o meno i playout, è tornato ad allenarsi ieri al "Bonolis". Come riportato dal sito ufficiale, dovranno essere valutate nei prossimi giorni le condizioni dell'attaccante Giacomo Tulli. Uscito anzitempo nel corso della gara con la Reggiana per infortunio, Tulli, come evidenziato da esami strumentali, ha accusato la contrattura del muscolo adduttore lungo destro.