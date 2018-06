Teramo, difficile il riscatto di Sandomenico: le ultime

Finisce in parità il primo tempo di Frosinone-Palermo, finale di ritorno dei playoff di Serie B. Allo Stirpe gara nervosa, con tre ammoniti per parte. Frosinone più propositivo, Palermo invece che controlla con esperienza. La sfida d'andata è finita 2-1 a favore dei rosanero: a 45...

La Nazione sul Pisa: "Countdown per il mister"

Serie C, stasera la finale di playoff. Tuttosport: "L'ultimo treno per la B"

Vicenza, Corriere del Veneto: "Tempi stretti per firme e nome"

Casertana, c'è anche Fontana tra i candidati per la panchina

Teramo, è in arrivo l'attaccante Piccioni

Sudtirol, risoluzione per il preparatore atletico Trentin

Ravenna, Selleri resta in giallorosso

Teramo, Campitelli: "Gravina non può dettarci la linea"

Teramo, definite tre operazioni in entrata

Fermana, pressing sul Parma per trattenere Saporetti

Pro Patria, Falou Samb obiettivo concreto per l'attacco

Reggina, per Laezza sirene dalla Samb e dalla Serie B

Robur Siena-Cosenza, le formazioni della finale playoff Serie C

Virtus Francavilla, Fracchiolla: "Albertazzi? Non dipende da noi"

Robur-Cosenza 0-1 al 45°: Bruccini manda in estasi i calabresi

Altre notizie Serie C

Difficilmente il Teramo riscatterà Salvatore Sandomenico . Secondo quanto raccolto da TuttoC.com , il club abruzzese non terrà con sé il classe '90, di proprietà della Juve Stabia. Nell'ultima stagione, quattro reti, due col Siracusa e due, appunto, col Teramo,

