Teramo e Ravenna, duello per Bazzoffia: le ultime

L'esterno offensivo Daniele Bazzoffia è pronto a tornare in terza serie. Il classe '88 nativo di Assisi, così come raccolto dalla redazione di TuttoC.com, è finito nel mirino sia del Teramo che del Ravenna. Duello abruzzese-romagnolo per l'ex Gubbio? Pare proprio di sì.