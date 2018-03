Teramo, Federico: "Ricci? Non lasciamo niente al caso"

Sandro Federico, direttore sportivo del Teramo, ha così commentato l'ingaggio di Ricci: "Il tesseramento di Ricci rappresenta un ulteriore sforzo della società proprio perché mancano cinque partite alla fine e non vogliamo lasciare nulla al caso. Il suo arrivo si è reso necessario sia per non sovraccaricare di responsabilità un classe 2001 come Natale, sia perché la risonanza odierna ha confermato la gravità della lesione occorsa a Bifulco, con tempi di recupero fissati in un mese. L’operazione Ricci, inoltre, può essere valutata anche in prospettiva, vista la sua giovane età nonostante la ricca esperienza professionistica già maturata".