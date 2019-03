Teramo, Gomis: "Rinnovo? Gesto che mi lascia senza parole"

© foto di Andrea Mastrantoni/TuttoFrosinone.com

Nonostante il grave infortunio al ginocchio, distacco del tendine rotuleo del ginocchio sinistro il Teramo ha deciso di prolungare fino al 2020 il contratto del portiere Lys Gomis. L’estremo difensore classe ‘89 ha affidato al sito ufficiale del club le proprie parole di ringraziamento nei confronti del presidente Campitelli: “Il rinnovo è stata una precisa volontà del Presidente con questo gesto mi ha davvero sorpreso e conferma, una volta di più, il pensiero che ho sempre avuto nei suoi riguardi, quello di aver incontrato un grande uomo che andrebbe aiutato da parte di tutti. Ha pensato solo a tutelare me e la mia famiglia ed un atto del genere, verso un calciatore gravemente infortunato, non può che inorgoglirmi e lasciarmi, nel contempo, senza parole. - continua Gomis - Ora, però, il mio rinnovo come gli interessi dei singoli, devono passare in secondo piano, nell'ottica del raggiungimento di un obiettivo comune, la permanenza di categoria, con l’unione di tutte le componenti, insieme possiamo disegnare un futuro importante ed all'altezza di questa meravigliosa città e dei suoi tifosi che, in pochi mesi, mi hanno fatto sentire uno di loro”.