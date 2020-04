Teramo, Iachini guarda al futuro: "Stagione terminata, meglio pensare alla prossima"

vedi letture

Il presidente del Teramo Franco Iachini, intervistato dal Corriere dello Sport, guarda con decisione al futuro: "Questa stagione è da considerarsi terminata, meglio guardare alla prossima. - continua Iachini soffermandosi sulle difficoltà economiche dei club di Serie C - Noi soffriamo una crisi forte, il proprietario di una squadra di Serie C deve pensare alle sue risorse interne. Mi sono avvicinato da poco al mondo del calcio ed il calcio oggi è un attrattore sociale molto importante ma in Serie C siamo il campionato dei comuni italiani e queste squadre devono sopravvivere".