Teramo, Iachini ha deciso: "Iscriverò la squadra al prossimo campionato di Serie C"

Il presidente del Teramo Franco Iachini ha allontanato tutti i dubbi sul futuro del club biancorosso annunciando in conferenza stampa che la squadra sarà iscritta alla prossima Serie C: “In questi ultimi due giorni ho ricevuto tantissime attestazioni di stima e incoraggiamento da parte di tantissimi tifosi, quelli veri, quelli con il vero cuore biancorosso, che mi hanno spronato a non mollare, anche chiedendomi cosa potessero fare per aiutarmi. Sono stato anche contattato da imprenditori e istituzioni che hanno capito il mio appello, mostrato considerazione per quanto ho finora costruito e fiducia in quello che potremmo ancora regalare alla nostra città. Naturalmente ho ricevuto anche attacchi e critiche, per fortuna dalla solita minoranza becera, il cui modus operandi negli anni non cambia e non cambierà mai. Accetto le critiche, perché da esse si possono trarre sempre spunti di riflessione, ma stigmatizzo con forza le modalità becere con cui opera una certa frangia di tifosi, sempre la solita. Gli attacchi personali, le offese e le prese in giro, sono solo uno sterile esercizio di personalità non abituati a confrontarsi con correttezza e lealtà. Ieri sera ho deciso di iscrivere la nostra squadra al campionato di Serie C. - spiega Iachini come riporta il sito del club - Voglio continuare a regalare un sogno ai nostri tifosi e voglio essere fiducioso che quanto abbozzato in questi giorni, in termini di aiuto alla società, possa tradursi in realtà. Torno a ribadire che il mio chiedere supporto deriva solo ed esclusivamente dalla consapevolezza di aver ricostruito una società sana, sottolineo sana, e per cui sono state gettate basi solide per una crescita a lungo termine e non vorrei mai che questo progetto potesse andare in sofferenza”.