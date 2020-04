Teramo, Iachini: "Lockdown occasione per una riforma totale della categoria"

Franco Iachini, presidente del Teramo, intervistato da Rete8, ha parlato del momento di stallo del calcio italiano ancora alla ricerca di una strada per ripartire: "Non deve essere un'occasione da non farsi scappare. Ne ho parlato sia con il presidente Ghirelli che con il presidente Gravina per sollecitare una riforma della categoria. Questo calcio non era sostenibile prima, non lo è ora e non lo sarà in futuro. Questo lockdown avrà i suoi effetti già a partire dall'estate e subito dopo. E avrà un'onda lunga che durerà non meno di un paio d'anni. Sappiamo benissimo a cosa andremo incontro. Il bilancio di un club di C al 90/95% è fatto dal contributo della proprietà. I contributi che dà la Lega Pro sono minimi. La C non può avere questi costi così importanti e nel prossimo futuro verranno meno anche gli sponsor perché prima le aziende dovranno far quadrare i propri bilanci".

"Noi abbiamo avanzato delle proposte. Almeno per i primi due anni predisporre uno speciale credito di imposta per il quale l'investimento pubblicitario delle aziende sia detraibile, con tetto massimo di contribuzione, ad esempio io ho proposto un massimo di duecentomila euro per soggetto. Lo Stato si priverebbe di alcune risorse ma di contro manterrebbe vivo il calcio del territorio e società sportive che pagano tasse e contributi".